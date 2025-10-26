Ciclismo su pista | Federica Venturelli quarta ai Mondiali nell’inseguimento Vince

Non è arrivata la medaglia per Federica Venturelli nell’inseguimento individuale ai Mondiali di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Santiago, in Cile. L’azzurra era impegnata nella finalina per il bronzo, ma non è riuscita a superare un’avversaria davvero ostica. Mission impossible per la giovanissima atleta tricolore, già d’oro in questa manifestazione iridata con la squadra: il distacco, viste anche le qualificazioni, era troppo ampio dalla statunitense Chloe Dygert, una ciclista capace anche di vincere due Mondiali a cronometro su strada. La prova sui quattro chilometri non è terminata: Dygert infatti è partita a tutta e da subito si è visto un divario incolmabile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo su pista: Federica Venturelli quarta ai Mondiali nell’inseguimento. Vince

Altre letture consigliate

Penultimo giorno di gara a Santiago del Cile ai mondiali di ciclismo su pista Segui gli azzurri su Eurosport e Discovery+ - facebook.com Vai su Facebook

“Campionati del Mondo su Pista”, le Azzurre convocate ed il programma delle gare in programma in terra cilena: https://pedalerosa.it/2025/10/campionati-del-mondo-su-pista-le-azzurre-convocate-ed-il-programma/… (#Ciclismo; #Cycling; #Pista; #MTB; #Ciclo - X Vai su X

Ciclismo su pista, Venturelli per il bronzo nell’inseguimento ai Mondiali. Fidanza in finale, Sierra fa sperare - Si è aperta la penultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista a Santiago del Cile. oasport.it scrive

Marco Villa sul quartetto d’oro: “Venturelli innesto interessante. E a casa abbiamo Balsamo e Paternoster…” - Martina Fidanza, Martina Alzini, Chiara Consonni, Federica Venturelli e Vittoria Guazzini hanno realizzato un'impresa strepitosa a Santiago del Cile, ... Riporta oasport.it

Fenomenale Italia, medaglia d’oro ai Mondiali di ciclismo col quartetto azzurro femminile - L’hanno conquistata 4 splendide ragazze: Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Martina Alzini e Federica Venturelli che ... Secondo fanpage.it