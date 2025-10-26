Ciclismo | Isaac del Toro fa doppietta dopo la cronometro anche la prova in linea ai Campionati Messicani
La stagione è finita, in modo trionfale per la sua UAE Emirates XRG ma anche a livello individuale per Isaac del Toro, straordinario in questo 2025 dove ha sfiorato il successo al Giro d’Italia. Il fuoriclasse 21enne però non vuole smettere di vincere e ha già aperto il nuovo anno (in modo virtuale, visto che queste corse per l’UCI vengono considerate già per il 2026) vincendo. Del Toro ha conquistato un doppio successo ai Campionati Messicani: l’anno prossimo indosserà la maglia con la bandiera del proprio Paese sia a cronometro che in linea. Oggi il dominio nella prova in linea: arrivo ovviamente in solitaria, staccando tutti i rivali, l’ultimo ad arrendersi Eder Frayre (Miami Blazers). 🔗 Leggi su Oasport.it
