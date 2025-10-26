Ciclismo Elia Viviani conquista l’oro ai Mondiali su pista di Santiago
Elia Viviani, uno dei più grandi ciclisti italiani, chiude la sua carriera professionistica nel miglior modo possibile, conquistando la medaglia d’oro nell’eliminazione ai Mondiali su pista in corso a Santiago del Cile. Il campione veronese, che ha collezionato tre medaglie olimpiche (oro e bronzo a Rio e Tokyo nell’omnium e argento a Parigi 2024 nell’americana), ha dato l’ennesima dimostrazione della sua classe e determinazione, salendo per l’ultima volta sul gradino più alto del podio. Questa vittoria è il culmine di una carriera straordinaria, durante la quale Viviani è stato portabandiera alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e ha raggiunto traguardi leggendari. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
DIRETTA LIVE - Tutti in piedi per il passo d'addio di Elia Viviani nella giornata di chiusura del Mondiale di ciclismo su pista di Santiago. Il veronese proverà a fare l'ultima magia nell'eliminazione. I giovani provano a seguire il suo percorso: Venturelli nella cors - facebook.com Vai su Facebook
Il profeta Elia si racconta a tutto tondo Dall’oro olimpico di Rio 2016 come simbolo di una carriera straordinaria al suo sguardo lucido sul presente del ciclismo italiano In bocca al lupo per tutto ciò che verrà #Viviani #Ciclismo #Cycling - X Vai su X
Ciclismo, Elia Viviani conquista l’oro ai Mondiali su pista di Santiago - Con questa vittoria ai Mondiali, Elia Viviani chiude un capitolo leggendario della sua carriera. Si legge su lapresse.it
Ciclismo, Viviani oro ai Mondiali su pista nell'ultima gara della carriera - Chiude da campione la sua carriera Elia Viviani, vincendo la medaglia d'oro nell’Eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista a Santiago del Cile. tg24.sky.it scrive
Ciclismo, Viviani è oro mondiale nell'ultima gara in carriera - Chiude da campione la sua carriera Elia Viviani vincendo la medaglia d'oro nell'Eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista a Santiago del ... Si legge su iltempo.it