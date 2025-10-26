Elia Viviani, uno dei più grandi ciclisti italiani, chiude la sua carriera professionistica nel miglior modo possibile, conquistando la medaglia d’oro nell’eliminazione ai Mondiali su pista in corso a Santiago del Cile. Il campione veronese, che ha collezionato tre medaglie olimpiche (oro e bronzo a Rio e Tokyo nell’omnium e argento a Parigi 2024 nell’americana), ha dato l’ennesima dimostrazione della sua classe e determinazione, salendo per l’ultima volta sul gradino più alto del podio. Questa vittoria è il culmine di una carriera straordinaria, durante la quale Viviani è stato portabandiera alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e ha raggiunto traguardi leggendari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ciclismo, Elia Viviani conquista l’oro ai Mondiali su pista di Santiago