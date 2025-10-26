Ciclismo Elia Viviani conquista l’oro ai Mondiali su pista di Santiago

Elia Viviani, uno dei più grandi ciclisti italiani, chiude la sua carriera professionistica nel miglior modo possibile, conquistando la medaglia d’oro nell’eliminazione ai Mondiali su pista in corso a Santiago del Cile. Il campione veronese, che ha collezionato tre medaglie olimpiche (oro e bronzo a Rio e Tokyo nell’omnium e argento a Parigi 2024 nell’americana), ha dato l’ennesima dimostrazione della sua classe e determinazione, salendo per l’ultima volta sul gradino più alto del podio. Questa vittoria è il culmine di una carriera straordinaria, durante la quale Viviani è stato portabandiera alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e ha raggiunto traguardi leggendari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

