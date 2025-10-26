Ciclismo Del Toro doppio campione messicano | Conoscevo quasi tutti gli spettatori
Roma, 26 ottobre 2025 - Un doppio successo annunciato, ma non per questo scontato alla luce delle tante insidie presenti su strada: Isaac Del Toro è il nuovo campione messicano sia in linea che a cronometro. I titoli nazionali e le dichiarazioni di Del Toro. La due giorni vincente del corridore della UAE Team Emirates-XRG si era aperta proprio con la prova contro il tempo, considerata così come quella in linea già virtualmente appartenente al 2026 dalla prospettiva dell' Uci. Poi, nella notte italiana è toccato al successo forse più atteso, ottenuto con un attacco in solitaria che il solo carneade Eder Frayre ha provato, invano, a vanificare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Festa grande per il ciclismo ad Andorra! Primož Roglic trionfa nella prima edizione della Andorra Cycling Masters, conquistando la cronometro e chiudendo secondo nella prova in linea dopo un epico sprint con Isaac Del Toro. In gara anche Pogacar e - facebook.com Vai su Facebook
? Con la vittoria al Giro del Veneto, il corridore messicano ha raggiunto quota 16 successi nel 2025, come Magnier e Merlier. Meglio di lui solo Pogacar, fermo a 20 #Cycling #Ciclismo #DelToro - X Vai su X
Cycling: Del Toro, two-time Mexican champion: "I knew almost all the spectators." - Meanwhile, Woods gives his opinion on Pogacar: "He's stronger than Merckx. Riporta sport.quotidiano.net
Ciclismo: Isaac del Toro fa doppietta, dopo la cronometro anche la prova in linea ai Campionati Messicani - La stagione è finita, in modo trionfale per la sua UAE Emirates XRG ma anche a livello individuale per Isaac del Toro, straordinario in questo 2025 dove ... Si legge su oasport.it
Isaac Del Toro raccontato da chi gli corre con, contro e soprattutto dietro • Ciclismo su strada - Giovanissimo messicano compagno di squadra di Tadej Pogacar, Del Toro ha vinto 16 corse quest’anno, una cifra impressionante. Riporta olympics.com