Ciclismo Del Toro doppio campione messicano | Conoscevo quasi tutti gli spettatori

Roma, 26 ottobre 2025 - Un doppio successo annunciato, ma non per questo scontato alla luce delle tante insidie presenti su strada: Isaac Del Toro è il nuovo campione messicano sia in linea che a cronometro. I titoli nazionali e le dichiarazioni di Del Toro. La due giorni vincente del corridore della UAE Team Emirates-XRG si era aperta proprio con la prova contro il tempo, considerata così come quella in linea già virtualmente appartenente al 2026 dalla prospettiva dell' Uci. Poi, nella notte italiana è toccato al successo forse più atteso, ottenuto con un attacco in solitaria che il solo carneade Eder Frayre ha provato, invano, a vanificare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

