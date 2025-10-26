Ciao Mister ho fatto l’abbonamento all’ospedale | GASPERINI SU TUTTE LE FURIE | il pupillo è inutilizzabile
Ciao Mister, ho fatto l’abbonamento all’ospedale GASPERINI SU TUTTE LE FURIE: il pupillo è inutilizzabile"> Il numero degli infortuni è aumentato negli ultimi anni. Si giocano troppe partite e anche la Roma paga dazio. Negli ultimi anni si è registrato un incremento significativo degli infortuni sportivi a livello professionistico e amatoriale. Questo aumento riguarda diverse discipline, dal calcio al basket, fino agli sport individuali come il tennis e il ciclismo. La maggiore intensità degli allenamenti, il numero elevato di partite e la pressione fisica e psicologica sui atleti contribuiscono a rendere il corpo più vulnerabile a traumi e lesioni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Argomenti simili trattati di recente
Ciao Mister Emiliano Mondonico, anche durante la malattia ti sei speso per sostenere l’importanza della ricerca. Ti ricordiamo con alcune delle parole che eri solito dire quando parlavi del cancro e del futuro: “Il mio tumore è abbastanza raro e non si può curar - facebook.com Vai su Facebook