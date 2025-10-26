Il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessen ha riferito che la minaccia di dazi al 100 per cento sulla Cina è stata «esclusa» dopo i colloqui commerciali con le controparti cinesi in Malesia. Ha anche affermato che «c’è l’ accordo sulle terre rare e la soia ». Anche il team cinese ha dichiarato che è stato raggiunto un «consenso di base», allentando le tensioni in vista dell’attesissimo incontro tra Trump e Xi Jinping in Corea del Sud. Gli Usa avevano minacciato di imporre ulteriori tariffe su Pechino a partire dal 1° novembre a causa dei tentativi del Dragone di imporre controlli sulle esportazioni di terre rare essenziali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ci sono progressi sull’accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina