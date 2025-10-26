Chris Martin e Sophie Turner il presunto flirt e l' appuntamento segreto

Gazzetta.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Archiviata la storia con Dakota Johnson, il frontman dei Coldplay avrebbe iniziato a frequentare la star di Game of Thrones. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

chris martin e sophie turner il presunto flirt e l appuntamento segreto

© Gazzetta.it - Chris Martin e Sophie Turner, il presunto flirt e l'appuntamento "segreto"

Altre letture consigliate

chris martin sophie turnerChris Martin e Sophie Turner, il presunto flirt e l'appuntamento "segreto" - Archiviata la storia con Dakota Johnson, il frontman dei Coldplay avrebbe iniziato a frequentare la star di Game of Thrones ... Riporta msn.com

chris martin sophie turnerChris Martin e Sophie Turner stanno insieme? Galeotto fu il regalo dell'ex marito Joe Jonas (e la passione per i Coldplay) - Un video rivelatore, nel 2020, mostrava l'emozione negli occhi di Sophie Turner alla vista del cantante dei Coldplay Chris Martin. Come scrive msn.com

chris martin sophie turnerSophie Turner And Coldplay's Chris Martin Dating After Dakota Johnson Split? Seen On 'Secret Date' - Sophie Turner and Coldplay's Chris Martin are reported to be dating. Secondo bollywoodshaadis.com

Cerca Video su questo argomento: Chris Martin Sophie Turner