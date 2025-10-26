Inter News 24 . Il commento del quotidiano. Il rigore concesso al Napoli ha rotto l’equilibrio in campo e scatenato un putiferio nel post-partita. Le polemiche, già accese durante il match con il diverbio tra Antonio Conte e Lautaro Martínez, sono proseguite a microfoni aperti. L’allenatore partenopeo, come riportato da Tuttosport, ha lanciato una frecciata al presidente dell’Inter, Beppe Marotta, reo di aver commentato l’episodio arbitrale. Secondo Conte, l’intervento del dirigente sminuirebbe il ruolo dell’allenatore ( Cristian Chivu ), sottolineando come lui, al contrario, si sia sempre difeso da solo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, l’elogio di Tuttosport alla comunicazione post Napoli: «Ha risposto da gigante a Conte»