Chivu Inter la dedica della moglie al tecnico nerazzurro per il compleanno! Il grande sostegno di Adelina

Inter News 24 Chivu Inter, la dedica di Adelina all’allenatore nerazzurro: «Un periodo folle e difficile ma tu sei sempre un gigante». Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, compie oggi 45 anni e a fargli gli auguri più sentiti è stata sua moglie, Adelina, che ha voluto condividere un messaggio speciale sui social. Nonostante la sconfitta della sua squadra contro il Napoli, Chivu ha mostrato grande professionalità anche in conferenza stampa, rispondendo con eleganza alle provocazioni di Antonio Conte, tecnico del Napoli, che aveva lanciato affermazioni pesanti nei confronti dei nerazzurri. Nel suo post su Instagram, Adelina ha voluto ricordare non solo il compleanno del marito, ma anche il difficile periodo che sta attraversando come allenatore dell’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

