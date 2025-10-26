Chivu ha voluto mandare un messaggio alla squadra dopo Napoli Inter | c’è anche una buona notizia su Thuram

Inter News 24 Chivu ha voluto mandare un messaggio alla squadra dopo Napoli Inter: c’è anche una buona notizia sul rientro di Thuram. La corsa dell’Inter si ferma al Maradona. Dopo sette vittorie consecutive tra campionato e Champions League, la squadra di Cristian Chivu incappa nella terza sconfitta stagionale in Serie A, cedendo per 3-1 al Napoli di Antonio Conte. Una battuta d’arresto arrivata al termine di una partita tesa e condizionata da un episodio arbitrale molto contestato: il calcio di rigore concesso ai partenopei nel primo tempo per un contatto dubbio tra Henrikh Mkhitaryan e Giovanni Di Lorenzo, che ha rotto l’equilibrio del match. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu ha voluto mandare un messaggio alla squadra dopo Napoli Inter: c’è anche una buona notizia su Thuram

Altre letture consigliate

Bonny si sta prendendo l'Inter L'ex giocatore del Parma voluto da Cristian Chivu sta facendo un inizio di stagione spettacolare I numeri parlano da soli: nelle 7 gare giocate con una media di 29 minuti ogni partita, il francese ha realizzato 3 gol e 3 assist - facebook.com Vai su Facebook

#Chivu e il suo passato romanista: "Ho vissuto 4 anni importanti lì, sono arrivato a 22 anni nel campionato migliore al mondo. Ho lavorato con Capello, che mi ha voluto a Roma. Ho proseguito il lavoro con tanti grandi allenatori. Sono stati quattro anni importa - X Vai su X

Tuttosport elogia Chivu: “Ha risposto da gigante a Conte che lo ha…” - Tuttosport ha voluto sottolineare la risposta, di classe, di Chivu alle polemiche innescate da Conte nel post partita ... Lo riporta msn.com

Chivu a testa alta dopo Napoli-Inter replica a Conte: “Ho una dignità, degli altri non mi interessa” - Inter ma senza mai nominarlo: "Io, per coerenza, non verrò mai a lamentarmi qui ... fanpage.it scrive

Bergomi: “Chivu è entrato nella testa dell’Inter! E poi su di lui mi hanno detto che…” - Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato così del momento dei nerazzurri dopo la vittoria contro l'Union Saint- Si legge su msn.com