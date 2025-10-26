Chivu ha voluto mandare un messaggio alla squadra dopo Napoli Inter | c’è anche una buona notizia su Thuram

Inter News 24 Chivu ha voluto mandare un messaggio alla squadra dopo Napoli Inter: c’è anche una buona notizia sul rientro di Thuram. La corsa dell’Inter si ferma al Maradona. Dopo sette vittorie consecutive tra campionato e Champions League, la squadra di Cristian Chivu incappa nella terza sconfitta stagionale in Serie A, cedendo per 3-1 al Napoli di Antonio Conte. Una battuta d’arresto arrivata al termine di una partita tesa e condizionata da un episodio arbitrale molto contestato: il calcio di rigore concesso ai partenopei nel primo tempo per un contatto dubbio tra Henrikh Mkhitaryan e Giovanni Di Lorenzo, che ha rotto l’equilibrio del match. 🔗 Leggi su Internews24.com

