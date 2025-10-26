Chivu ed il commento sul caso Mariani | Niente scuse pensiamo al nostro gioco

Inter News 24 Chivu, allenatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti alle polemiche scaturite dalla sconfitta contro il Napoli: le parole. Il caso legato all’arbitraggio di Mariani continuerà a far discutere per lungo tempo, sia al Nord che al Sud, ma Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, ha scelto di non entrare nelle polemiche. Intervistato dopo la sconfitta contro il Napoli, il tecnico rumeno ha risposto in modo deciso, mantenendo la sua filosofia di concentrazione sul campo e sull’approccio della squadra. «Non possiamo chiedere spiegazioni a nessuno, aspettiamo la spiegazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu ed il commento sul caso Mariani: «Niente scuse, pensiamo al nostro gioco»

Argomenti simili trattati di recente

Il commento dell'ex calciatore sulla gara tra la formazione di Conte e quella di Chivu con un riferimento all'episodio del rigore - facebook.com Vai su Facebook

Il commento di #Chivu L'analisi dopo #UnionSGInter - X Vai su X

Chivu, lezione di stile a Conte. Ma per vincere serve (anche) altro: la strada è lunga - Il tecnico dell'Inter ha dimostrato ancora una volta la sua signorilità, ma chi porta i 3 punti a casa è il Napoli ... Riporta msn.com

Caso Sommer e Chivu come Gasperini: Inter, mai così male dal 2011 - Chivu, per la prima volta apparso (comprensibilmente) nervoso, ha comunque voluto focalizzare i suoi ragionamenti sulla prestazione dell’Inter: «La squadra ha dominato dal primo minuto. Da tuttosport.com

Chivu: "Ultimi 10 minuti male. Mancata lucidità, ma mi tengo stretta la prestazione" - Queste le parole di Chivu nel post partita: "Intanto c'è da dire che c'è stata una grande prestazione, sia nel primo sia nel secondo tempo. gazzetta.it scrive