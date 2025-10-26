Chiara Zardo trovata morta a 18 anni nel letto dalla mamma | il decesso almeno 12 ore prima Mistero sulle cause alla sera aveva preso farmaci per la gola

PEDEROBBA -?Alle 11 passate Chiara Zardo non si era ancora alzata dal letto. La mamma, Elisa, pensava che stesse semplicemente dormendo. Invece il cuore della giovane, maggiorenne da pochi mesi,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Chiara Zardo trovata morta a 18 anni nel letto dalla mamma: il decesso almeno 12 ore prima. Mistero sulle cause, alla sera aveva preso farmaci per la gola

