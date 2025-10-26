Chiara Zardo morta a 18 anni il malore nel sonno dopo aver preso una medicina per la gola | Mai problemi al cuore

La Procura di Treviso ha aperto un'indagine sulla morte di Chiara Zardo, la 18enne trovata senza vita dalla mamma sabato mattina in casa sua, a Pederobba. Gli inquirenti hanno disposto. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Chiara Zardo morta a 18 anni, il malore nel sonno dopo aver preso una medicina per la gola: «Mai problemi al cuore»

