Chiara Poggi si è difesa la nuova perizia scagiona Alberto Stasi? Cambia l?orario del delitto e si riapre il caso Garlasco

L'ora esatta in cui è morta Chiara Poggi, uccisa in casa a Garlasco il 13 agosto 2007, è uno dei nodi chiave della consulenza affidata dalla Procura di Pavia. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Chiara Poggi si è difesa», la nuova perizia scagiona Alberto Stasi? Cambia l?orario del delitto e si riapre il caso Garlasco

E adesso le sentenze che hanno mandato in carcere Alberto Stasi per l'omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi rischiano davvero di finire nel novero degli errori giudiziari. Perché la nuova inchiesta della Procura della Repubblica di Pavia forse non ha anc

"#ChiaraPoggi" - Results on X | Live Posts & Updates

«Chiara Poggi si è difesa», la nuova perizia scagiona Alberto Stasi? Cambia l’orario del delitto e si riapre il caso Garlasco - L'ora esatta in cui è morta Chiara Poggi, uccisa in casa a Garlasco il 13 agosto 2007, è uno dei nodi chiave della consulenza affidata dalla Procura di ... Da leggo.it

Omicidio Chiara Poggi, Andrea Sempio si difende in tv: ecco cosa ha detto a "Chi l’ha visto?" - L'uomo, indagato per il delitto di Garlasco, ha fatto chiarezza su alibi, soldi e tanto altro: ecco le sue dichiarazioni. Lo riporta tag24.it

Garlasco, Palmegiani si difende: “Il Dna su Chiara Poggi è troppo debole. Se ho detto il contrario non ricordo” - L’ex poliziotto scelto dalla difesa: pochi mesi fa sosteneva il contrario, ora parla di manipolazioni. Lo riporta panorama.it