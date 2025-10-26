Chiara Consonni cade si rialza e conquista il bronzo iridato con Guazzini

CICLISMO SU PISTA. Le campionesse olimpiche in carica Chiara Consonni e Vittoria Guazzini salgono sul podio della madison anche ai Mondiali: in Cile sono terze al termine di una gara complicata con tante cadute. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Le campionesse olimpiche in carica Chiara Consonni e Vittoria Guazzini salgono sul podio della madison anche ai Mondiali.

