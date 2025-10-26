Chiara 18 anni muore nel sonno | aperta un’indagine sulla medicina assunta la sera prima
La Procura di Treviso ha avviato un’ indagine per chiarire le cause della morte di Chiara Zardo, la 18enne trovata senza vita sabato mattina nella casa di famiglia a Pederobba. L’obiettivo è ricostruire con precisione ogni passaggio delle ultime ore di vita della ragazza e capire cosa abbia provocato il decesso. È stata disposta l’ autopsia, mentre la salma si trova ora all’ obitorio di Montebelluna, sotto la custodia dell’ autorità giudiziaria. La comunità, ancora sotto choc, attende risposte chiare e definitive. Al momento, l’unico dato certo è che Chiara si è sentita male nel sonno. Non aveva problemi cardiaci noti e, di recente, aveva effettuato un elettrocardiogramma di controllo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
