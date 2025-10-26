La Procura di Treviso ha avviato un’ indagine per chiarire le cause della morte di Chiara Zardo, la 18enne trovata senza vita sabato mattina nella casa di famiglia a Pederobba. L’obiettivo è ricostruire con precisione ogni passaggio delle ultime ore di vita della ragazza e capire cosa abbia provocato il decesso. È stata disposta l’ autopsia, mentre la salma si trova ora all’ obitorio di Montebelluna, sotto la custodia dell’ autorità giudiziaria. La comunità, ancora sotto choc, attende risposte chiare e definitive. Al momento, l’unico dato certo è che Chiara si è sentita male nel sonno. Non aveva problemi cardiaci noti e, di recente, aveva effettuato un elettrocardiogramma di controllo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Chiara, 18 anni, muore nel sonno: aperta un’indagine sulla medicina assunta la sera prima