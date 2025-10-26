Chi sono i tre figli di Vittorio Sgarbi e chi sono le loro madri un’ex moglie e due amanti

Vittorio Sgarbi ha tre figli nati da tre donne diverse, si chiamano Alba, Evelina e Carlo. Il primogenito è nato nel 1988, mentre le due ragazze hanno 27 e 25 anni. Il critico ha più volte confessato apertamente di non aver mai desiderato dei figli e si è sempre definito un “padre biologico”, ammettendo la propria assenza nelle loro vite pur avendoli riconosciuti. Tuttavia, di loro ha sempre parlato molto bene, elogiandone la serietà e l’educazione. Durante una vecchia intervista alla rivista Chi rivelò: “Non ho mai svolto la funzione di educatore, non ho mai voluto una famiglia né dei figli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono i tre figli di Vittorio Sgarbi e chi sono le loro madri (un’ex moglie e due amanti)

