Chi sono i genitori e le sorelle di Arisa | Mi hanno protetta forse troppo
Antonio e Assunta sono i genitori di Arisa, la cantante è nata a Genova ed è cresciuta a Pignola, un piccolo in provincia di Potenza, dove torna spesso proprio per trascorrere del tempo con i suoi genitori. Ha due sorelle: Sabrina e Isabella. Sono pochissime le informazioni sulla sua famiglia, ma la cantante quando ha parlato di mamma e papà ha utilizzato sempre parole di grande amore ed orgoglio. Non sono mancati però alcuni scontri durante l’adolescenza come ha raccontato dalle pagine di Vanity Fair: “il mio corpo è cresciuto di colpo. Lo sviluppo a nove anni: le forme, il seno, l’altezza. I miei genitori non mi facevano uscire di casa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
