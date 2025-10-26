Chi sono i figli di Diego Abatantuono Marta Matteo e Marco | Provavano un pó di timore nei miei confronti
Diego Abatantuono ha tre figli, Marta, Matteo e Marco, avuti nel corso della sua vita da due matrimoni. Diego si è sempre mostrato molto affettuoso e in un’intervista a Io Donna aveva recentemente dichiarato: “Ci sono voluti tre figli per capire che passo per burbero senza esserlo”. L’uomo ha poi proseguito spiegando: “Ho capito solo dopo e dalle loro battute che provavano un pó di timore nei miei confronti”, accenna quasi con un sorriso. Marta è nata dal primo matrimonio nel 1985 tra Diego e Rita Rabassini, sceneggiatrice che successivamente ha poi sposato Gabriele Salvatores. Successivamente Diego si è legato a Giulia Begnotti e dall’attuale moglie ha avuto Marco e Matteo, nati rispettivamente nel 1995 e nel 1997. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
