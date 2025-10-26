Chi sono i due sospetti ladri del Louvre e perché sono solo la punta dell’iceberg

Roma, 26 ottobre 2025 – Un sabato sera diverso dagli altri: intorno alle 22 del 25 ottobre, gli agenti della Brigata per la repressione del banditismo (BRB), insieme a quelli della polizia di frontiera (PAF), hanno fermato al principale aeroporto della capitale un uomo intento a lasciare la Francia e diretto in Algeria. Si tratta di uno dei principali sospettati nel furto dei gioielli del museo del Louvre, avvenuto una settimana fa. Allo stesso tempo, la Brigata di ricerca e di intervento (BRI) ha arrestato un altro sospetto nel dipartimento della Seine-Saint-Denis, la periferia nord-est di Parigi, pronto a partire per il Mali nelle ore successive. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Chi sono i due sospetti ladri del Louvre e perché sono solo la punta dell’iceberg

