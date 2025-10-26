Chi era Valerio Daprà morto nell’esplosione a Castel d’Azzano la compagna Sandra e i figli

Tre nomi, tre vite spezzate: chi erano i tre Carabinieri Marco Piffari aveva 56 anni e viveva in provincia di Padova. Arruolato nel 1987, era Comandante della squadra operativa. Il brigadiere qs Valerio Daprà del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Padova era nato a Brescia. Arruolato nel 1988 aveva compiuto pochi giorni fa 56 anni: lascia due figli di 27 e 26 anni. Il carabiniere scelto Davide Bernardello del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Padova era operatore dell’aliquota di pronto intervento. La famiglia Daprà aveva messo radici in città diverse decine di anni fa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi era Valerio Daprà, morto nell’esplosione a Castel d’Azzano, la compagna Sandra e i figli

