Chi era Francesco Panada il ragazzo di 20 anni che ha perso la vita in uno scontro auto-moto nel Bresciano

Francesco Panada è il ragazzo di 20 anni che ieri pomeriggio, sabato 25 ottobre, ha perso la vita scontrandosi con un'auto mentre era a bordo della sua moto sulla Provinciale da Nuvolento (Brescia). Panada era residente a Mazzano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

