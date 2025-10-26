Sinner ha ringraziato la fidanzata dopo il trionfo a Vienna: ‘Laila significa molto per me’. Jannik Sinner ha rotto il muro della sua proverbiale riservatezza. Dopo mesi di indiscrezioni, foto rubate e gossip smentiti, il numero uno del tennis italiano ha pronunciato per la prima volta in pubblico il nome della sua compagna: «Tutti hanno famiglia e fidanzate, non è semplice. Ma grazie anche alla mia e a Laila, significa molto per me». Parole nette, pronunciate a Vienna, subito dopo la vittoria in finale contro Alexander Zverev, davanti alle telecamere e al pubblico internazionale. Nessun comunicato, nessuna intervista esclusiva: un unico gesto, breve ma definitivo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chi è Laila Hasanovic: Jannik Sinner ufficializza la relazione a Vienna con dedica, il passato con l’ex pilota