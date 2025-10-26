Chi è Laila Hasanovic | Jannik Sinner ufficializza la relazione a Vienna con dedica il passato con l’ex pilota
Sinner ha ringraziato la fidanzata dopo il trionfo a Vienna: ‘Laila significa molto per me’. Jannik Sinner ha rotto il muro della sua proverbiale riservatezza. Dopo mesi di indiscrezioni, foto rubate e gossip smentiti, il numero uno del tennis italiano ha pronunciato per la prima volta in pubblico il nome della sua compagna: «Tutti hanno famiglia e fidanzate, non è semplice. Ma grazie anche alla mia e a Laila, significa molto per me». Parole nette, pronunciate a Vienna, subito dopo la vittoria in finale contro Alexander Zverev, davanti alle telecamere e al pubblico internazionale. Nessun comunicato, nessuna intervista esclusiva: un unico gesto, breve ma definitivo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Argomenti simili trattati di recente
Sinner risponde alle polemiche nel solo modo che conosce: vincere partite e trofei, in silenzio. E dopo il trionfo a Vienna ufficializza la relazione con la modella danese Laila Hasanovic - facebook.com Vai su Facebook
Sinner ringrazia la fidanzata Laila Hasanovic dopo la vittoria a Vienna: il gesto (inaspettato) dopo le presentazi... - X Vai su X
Jannik Sinner dedica la vittoria a Vienna a Laila Hasanovic: «Grazie alla mia fidanzata». Lei lo guarda innamorata vicino a mamma Siglinde - Tra i ringraziamenti fatti a microfono aperto, subito dopo aver battuto Alexander Zverev in tre set di un match spettacolare, per ... Segnala msn.com
Jannik Sinner scosso a Vienna: il mistero Laila Hasanovic e il blitz a sorpresa di mamma Siglinde - Dopo le polemiche per il ‘no’ alla Davis il tennista altoatesino si prepara al debutto nell’Atp 500 della capitale austriaca, dove è stato raggiunto dai genitori ... libero.it scrive
Laila Hasanovic: Jannik Sinner esce allo scoperto per la prima volta - L'Azzurro ha ringraziato la sua fidanzata dopo la vittoria di Vienna: l'ha seguito ai box con i genitori per tutto il torneo: "Sono felice" ... msn.com scrive