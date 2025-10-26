Chi è la moglie di Sal Da Vinci la bellissima Paola Pugliese | Le ho provate tutte per fare colpo su di lei

Metropolitanmagazine.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sal Da Vinci  ha due figli nati dalla solida unione con la  moglie Paola Pugliese. La prima dei figli di Sal Da Vinci è  Annachiara  Sorrentino, nata nel 1998, che ha inseguito una  carriera nel mondo della moda. Francesco Da Vinci  è uno dei figli di Sal Da Vinci. Ed è sicuramente un figlio d’arte perché lui ha deciso di seguire le orme del papà e di fare l’attore e il cantante. Francesco, che è nato a Napoli nel 1993 e oggi ha 31 anni, ha partecipato a  The Voice of Italy, è stato scelto da Gué Pequeno e da lì ha iniziato a dedicarsi solo alla musica, lasciando il calcio, un’altra delle sue grandi passioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi 232 la moglie di sal da vinci la bellissima paola pugliese le ho provate tutte per fare colpo su di lei

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Sal Da Vinci, la bellissima Paola Pugliese: “Le ho provate tutte per fare colpo su di lei”

Approfondisci con queste news

232 moglie sal vinciMario Da Vinci, chi era il papà di Sal Da Vinci/ “Una guida importante per me. E mamma Nina…” - Sal da Vinci porta nel cuore papà Mario, da cui ha ereditato la passione per la musica: "E' stato un grande esempio per me e mamma" ... Come scrive ilsussidiario.net

Paola Pugliese, moglie di Sal Da Vinci/ “Insieme da quando avevamo 15 anni. Per conquistarla…” - I due stanno insieme da quando sono adolescenti e nel 1992 si sono sposati Dietro ai successi di Sal Da Vinci c’&#232; una grande forza di volontà ma anche la ... Si legge su ilsussidiario.net

Sal Da Vinci, la moglie Paola Pugliese, i due figli, l'amicizia con Gigi D'Alessio: chi &#232; e dove vive il cantante di "Rossetto e caffè" - Oltre quarant'anni di carriera e una traiettoria artistica unica nel panorama dello spettacolo italiano: il cantautore Sal Da Vinci nato a New York nel 1969 durante una tournée del padre, il ... ilgiornale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 232 Moglie Sal Vinci