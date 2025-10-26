Chi è la moglie di Sal Da Vinci la bellissima Paola Pugliese | Le ho provate tutte per fare colpo su di lei

Sal Da Vinci ha due figli nati dalla solida unione con la moglie Paola Pugliese. La prima dei figli di Sal Da Vinci è Annachiara Sorrentino, nata nel 1998, che ha inseguito una carriera nel mondo della moda. Francesco Da Vinci è uno dei figli di Sal Da Vinci. Ed è sicuramente un figlio d’arte perché lui ha deciso di seguire le orme del papà e di fare l’attore e il cantante. Francesco, che è nato a Napoli nel 1993 e oggi ha 31 anni, ha partecipato a The Voice of Italy, è stato scelto da Gué Pequeno e da lì ha iniziato a dedicarsi solo alla musica, lasciando il calcio, un’altra delle sue grandi passioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Sal Da Vinci, la bellissima Paola Pugliese: “Le ho provate tutte per fare colpo su di lei”

