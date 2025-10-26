Chi è il papà di Denise Pipitone? La verità su Pietro Pulizzi e Toni Pipitone marito e amante di Piera Maggio

Al tempo della scomparsa di Denise, avvenuto l’1 settembre 2004 all’età di 4 anni a Mazara del Vallo,  Piera Maggio era sposata con Toni Pipitone, che si è preso cura della piccola Denise fino all’ultimo giorno, ma in seguito – con l’avanzare delle indagini – la donna ha confessato di aver avuto una relazione con Pietro Pulizzi, vero padre della giovane. I due coniugi hanno poi divorziato e la Maggio ha portato avanti la relazione con Pulizzi, che all’epoca della tragedia era sposato con Anna Corona, dalla quale ha avuto due figlie: Jessica e Alice. In seguito, le indagini hanno messo in luce un certo astio da parte dell’attuale ex moglie e della primogenita di quest’ultimo nei confronti di Piera Maggio – non vedevano di buon occhio la storia d’amore tra lei e l’uomo -, il che ha portato gli inquirenti ad accusare le due donne di essere le mandanti del presunto rapimento di Denise, anche se la magistratura le ha poi assolte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

