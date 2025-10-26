Chi è Don Antonio Loffredo il sacerdote che ha ispirato la serie Noi del Rione Sanità

Diventato prete a 25 anni – contro le aspettative del padre che lo voleva imprenditore – Don Antonio Loffredo è stato parroco al Rione Sanità dal 2001 al 2022, dando vita ad una vera e propria rinascita di una delle zone più difficili di Napoli. Proprio qui tanti giovani si sono dati da fare, dando il via, sotto la guida del sacerdote, ad iniziative culturali e turistiche che ad oggi hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti a livello mondiale, trasformando lo stesso “Rione” in una località ormai presa d’assalto dai visitatori. Quando nel 2001 don Antonio Loffredo – ordinato prete nel 1984, e per un periodo cappellano volontario nel carcere di Poggioreale – arrivò a Rione Sanità, Napoli sembrava aver voltato le spalle a uno dei suoi quartieri più antichi e simbolici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Don Antonio Loffredo, il sacerdote che ha ispirato la serie Noi del Rione Sanità

