Chi è Chen Zhi l'uomo accusato di aver costruito un impero di truffe online | Lavoratori ridotti in schiavitù

Fanpage.it | 26 ott 2025

Una maxi-operazione congiunta di Stati Uniti e Regno Unito ha portato a sanzioni contro oltre un centinaio di società, tutte legate allo stesso uomo: il cittadino cambogiano Chen Zhi, che a soli 37 anni è accusato di aver costruito un impero di truffe online da un giro d’affari di miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

