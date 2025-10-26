Chi è Azzurra Barbuto la giornalista allontanata da Milo Infante a Ore 14 Sono islamofoba non è un delitto

Roma, 26 ottobre 2025 – Di certo non è una moderata. E nemmeno vuol esserlo, a giudicare dal tenore di post, commenti e comparsate televisive. L’ultimo scontro, Noemi Azzurra Barbuto, 42 anni, giornalista e scrittrice, lo ha avuto con il mite Milo Infante, che l’ha zittita letteralmente, silenziandole il microfono, durante una puntata di Ore 14. La debordante giornalista, infatti si è sovrapposta ad altri ospiti della trasmissione nonostante i richiami del conduttore (“Ti chiedo di rispettare anche gli ospiti che non hanno parlato e consentire a questa trasmissione di tornare sul binario che le è consono”). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

