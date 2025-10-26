Chi è Azzurra Barbuto la giornalista allontanata da Milo Infante a Ore 14 Sono islamofoba non è un delitto
Roma, 26 ottobre 2025 – Di certo non è una moderata. E nemmeno vuol esserlo, a giudicare dal tenore di post, commenti e comparsate televisive. L’ultimo scontro, Noemi Azzurra Barbuto, 42 anni, giornalista e scrittrice, lo ha avuto con il mite Milo Infante, che l’ha zittita letteralmente, silenziandole il microfono, durante una puntata di Ore 14. La debordante giornalista, infatti si è sovrapposta ad altri ospiti della trasmissione nonostante i richiami del conduttore (“Ti chiedo di rispettare anche gli ospiti che non hanno parlato e consentire a questa trasmissione di tornare sul binario che le è consono”). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Basta, basta Azzurra. Te lo chiedo come favore personale e continui a parlare". Scontro in diretta tra il conduttore di Ore 14 e la giornalista Azzurra Barbuto. Milo Infante perde letteralmente la pazienza - facebook.com Vai su Facebook
Milo Infante sbotta a $Ore14 contro Azzurra Barbuto - X Vai su X
Chi è Azzurra Barbuto, la giornalista allontanata da Milo Infante a Ore 14. “Sono islamofoba, non è un delitto” - Un mese fa ha fondato il Movimento delle Bandiere: “L’Italia non è una colonia islamica. Scrive quotidiano.net
Chi é Azzurra Barbuto, la giornalista di Libero? Fidanzata, licenziata, malattia, milo infante, ore 14:00 - La donna è originaria di Reggio Calabria, anche se da anni vive a Milano, ormai considerata la sua seconda casa. Riporta alphabetcity.it
Perché Milo Infante ha cacciato da Ore 14 Azzurra Barbuto: il video dello scontro - com/1HM6iC0G41 — Daniele Lombardi (@DaniLombardi03) October 23, 2025 Dopo giorni di polemiche sui social, è arrivata la presa di posizio ... Riporta lasicilia.it