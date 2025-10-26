Chi affronterà Sinner a Parigi? Bye al primo turno gli incroci turno per turno

Dopo la finale odierna a Vienna Jannik Sinner si sposterà subito a Parigi, per prendere parte al Masters 1000, nel quale l’azzurro sarà la testa di serie numero 2: il tabellone è a 56 giocatori, quindi l’italiano usufruirà di un bye all’esordio. L’azzurro scenderà in campo direttamente al secondo turno, contro uno tra lo statunitense Alex Michelsen ed il belga Zizou Bergs, poi negli eventuali ottavi di finale l’azzurro, anche in virtù del forfait a tabellone compilato del ceco Jakub Mensik, potrebbe incrociare uno tra l’argentino Francisco Cerundolo ed il serbo Miomir Kecmanovic. Nei quarti, invece, Sinner, se la potrebbe vedere con lo statunitense Ben Shelton o con il russo Andrey Rublev, mentre in semifinale l’avversario, tra quelli inseriti nella parte bassa del tabellone, potrebbe essere uno tra Lorenzo Musetti ed il tedesco Alexander Zverev, infine l’ atto conclusivo potrebbe opporre Sinner ad uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, il norvegese Casper Ruud, lo statunitense Taylor Fritz e l’australiano Alex de Minaur. 🔗 Leggi su Oasport.it

