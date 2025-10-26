Chi affronterà Sinner a Parigi? Bye al primo turno gli incroci turno per turno

Oasport.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la finale odierna a Vienna Jannik Sinner si sposterà subito a Parigi, per prendere parte al Masters 1000, nel quale l’azzurro sarà la testa di serie numero 2: il tabellone è a 56 giocatori, quindi l’italiano usufruirà di un bye all’esordio. L’azzurro scenderà in campo direttamente al secondo turno, contro uno tra lo statunitense Alex Michelsen ed il belga Zizou Bergs, poi negli eventuali ottavi di finale l’azzurro, anche in virtù del forfait a tabellone compilato del ceco Jakub Mensik, potrebbe incrociare uno tra l’argentino Francisco Cerundolo ed il serbo Miomir Kecmanovic. Nei quarti, invece, Sinner, se la potrebbe vedere con lo statunitense Ben Shelton o con il russo Andrey Rublev, mentre in semifinale l’avversario, tra quelli inseriti nella parte bassa del tabellone, potrebbe essere uno tra Lorenzo Musetti ed il tedesco Alexander Zverev, infine l’ atto conclusivo potrebbe opporre Sinner ad uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, il norvegese Casper Ruud, lo statunitense Taylor Fritz e l’australiano Alex de Minaur. 🔗 Leggi su Oasport.it

chi affronter224 sinner a parigi bye al primo turno gli incroci turno per turno

© Oasport.it - Chi affronterà Sinner a Parigi? Bye al primo turno, gli incroci turno per turno

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

affronter224 sinner parigi byeQuando gioca Sinner a Parigi? Due ipotesi, ma una più verosimile: programma, avversario, tv - Jannik Sinner domani giocherà la finale dell'ATP 500 di Vienna, e subito dovrà tornare in campo, in quanto la prossima settimana sarà impegnato nell'ATP ... oasport.it scrive

affronter224 sinner parigi byeSinner all'Atp Parigi 2025, il tabellone e i possibili avversari al Masters 1000 - Al Rolex Paris Masters, ultimo 1000 della stagione, l’altoatesino numero 2 del mondo debutta al secondo turno contro uno tra Bergs e Michelsen. Lo riporta tg24.sky.it

affronter224 sinner parigi byeQuando gioca Jannik Sinner a Parigi? Tempi stretti e possibili giorni di riposo dopo Vienna - Jannik Sinner domani giocherà le semifinali dell'ATP 500 di Vienna, ed in caso di successo dovrà poi disputare il match dell'ultimo atto il giorno ... Come scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Affronter224 Sinner Parigi Bye