Chess mania | a San Donaci 40 giovani scacchisti provenienti da tutta la puglia

Brindisireport.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 ed il 16 novembre, San Donaci ospiterà “Chess mania”, torneo di scacchi per giovani Under 18 valido come qualificazione alla fase finale nazionale del campionato Italiano 2026. L'evento, organizzato del Laboratorio Scacchistico San Donaci in collaborazione con il Circolo Lupiae, vedrà. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

