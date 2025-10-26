Chess mania | a San Donaci 40 giovani scacchisti provenienti da tutta la puglia
Il 15 ed il 16 novembre, San Donaci ospiterà “Chess mania”, torneo di scacchi per giovani Under 18 valido come qualificazione alla fase finale nazionale del campionato Italiano 2026. L'evento, organizzato del Laboratorio Scacchistico San Donaci in collaborazione con il Circolo Lupiae, vedrà. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Altre letture consigliate
QUIZ MANIA A GORIZIA! Martedì 14 ottobre al Tobacco Inn arriva la Champions Quiz! È il campionato nazionale de Il Cervellone con un montepremi totale di 20.000€! Gioca, accumula punti e vola alle fasi finali! L'Olimpo ti aspetta. Non mancare! #Quiz # Vai su Facebook
"Chess mania": a San Donaci 40 giovani scacchisti provenienti da tutta la puglia - Il 15 ed il 16 novembre, San Donaci ospiterà “Chess mania”, torneo di scacchi per giovani Under 18 valido come qualificazione alla fase finale nazionale del campionato Italiano 2026. Lo riporta brindisireport.it