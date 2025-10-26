Che Tempo Che Fa Giorgia e gli altri ospiti di stasera 26 ottobre con Fabio Fazio su NOVE

Ecco chi sono gli ospiti di Fabio Fazio della quarta puntata in onda stasera 26 ottobre di Che tempo che fa, accanto al conduttore ci saranno, come sempre, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Domenica 26 ottobre 2025, dalle 19:30-- in diretta sul --NOVE e in streaming su discovery+, torna l'appuntamento con Che Tempo Che Fa, il talk di Fabio Fazio affiancato come sempre da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. La quarta puntata della stagione si preannuncia ricca di grandi ospiti, tra attualità, spettacolo, musica e cultura. Elly Schlein tra gli ospiti principali Spazio alla politica con la Segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che sarà protagonista di un'intervista con Fabio Fazio sui temi caldi dell'attualità italiana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Che Tempo Che Fa, Giorgia e gli altri ospiti di stasera 26 ottobre con Fabio Fazio su NOVE

