Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio stasera sul NOVE | anticipazioni quarta puntata e ospiti di domenica 26 ottobre 2025

Domenica 26 ottobre 2025 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera. “Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 26 ottobre 2025. Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - “Che Tempo Che Fa” con Fabio Fazio stasera sul NOVE: anticipazioni quarta puntata e ospiti di domenica 26 ottobre 2025

Approfondisci con queste news

Fabio Fazio parla della Tv di un tempo, siete d'accordo? #FabioFazio #tv #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

Fabio Fazio (@fabfazio) / Posts - X Vai su X

Che Tempo Che Fa, Fazio omaggia Giorgia e Massimiliano Rosolino parla dopo le lacrime di Magnini - Giorgia ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa il 26 ottobre su NOVE: tra musica, X Factor e nuove emozioni, con Littizzetto e Il Tavolo. Come scrive libero.it

Che Tempo Che Fa: domenica 26 ottobre su NOVE con Elly Schlein, Giorgia, Luc Besson e molti altri ospiti - 30 su NOVE torna Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Segnala lifestyleblog.it

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ricevono il Telegatto per Che tempo che fa: «In Rai siamo stati puniti» - «Dopo Rai1 siamo stati puniti e messi su Rai2, poi puniti e messi ancora su Rai3 e poi per fortuna accolti sul Nove». Scrive msn.com