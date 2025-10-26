Nuova puntata di Che tempo che fa in onda domenica 26 ottobre, sul Nove. Come al solito, Fabio Fazio sarà circondato da numerosissimi ospiti, alcuni dei quali si siederanno alla sua scrivania e altri all’ormai ben nota tavola allungata. Ecco le anticipazioni su chi sarà in studio. Giorgia a Che tempo che fa. Uno dei personaggi più attesi della puntata del 26 ottobre di Che tempo che fa è di certo Giorgia. La cantautrice sta vivendo un momento stellare, condito da brani di successo, riconoscimenti e poi il nuovo ruolo da conduttrice a X Factor. Con Fabio Fazio parlerà di come stia vivendo tutto ciò e di cosa le riserverà il prossimo futuro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Che Tempo Che Fa, anticipazioni del 26 ottobre: da Giorgia a Luc Besson, fino al caso Rosolino