Che imbarazzo in diretta! Elly Schlein da Fazio pioggia di commenti feroci | cosa è successo davvero

C’è chi aspetta la domenica sera solo per rilassarsi davanti a Che Tempo Che Fa, ma questa volta l’annuncio di Fabio Fazio ha acceso un fuoco ben diverso. Sui social, in pochi minuti, si è scatenato un vortice di reazioni che nessuno si aspettava. Ma cosa ha scatenato davvero tutta questa tempesta? >> “L’amante di Chiara Poggi.”. Garlasco, la rivelazione sulla vita privata cambia la storia del caso Alla notizia della presenza di Elly Schlein nel celebre talk show, il web si è letteralmente infiammato. La segretaria del Partito Democratico, in un momento delicatissimo per la sua carriera, si prepara a un confronto pubblico che si preannuncia tutt’altro che sereno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it