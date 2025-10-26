Charlotte muore in casa a 23 anni ma nessuno se ne accorge per un anno ultimi contatti con ChatGpt | Aiutami

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La straziante storia di solitudine da Bolton, in Inghilterra, dove la 23enne Charlotte Leader è stava trovata morta a letto ormai mummificata. L’inchiesta ha stabilito che si era isolata e che i suoi unici contatti erano con ChatGPT a cui aveva chiesto aiuto nell’ultimo messaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

charlotte muore casa 23Charlotte muore in casa a 23 anni ma nessuno se ne accorge per un anno, ultimi contatti con ChatGpt: “Aiutami” - La straziante storia di solitudine da Bolton, in Inghilterra, dove la 23enne Charlotte Leader è stava trovata morta a letto ormai mummificata ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Charlotte Muore Casa 23