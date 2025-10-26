Chappell Roan ha fondato il Midwest Princess Project per supportare la comunità LGBTQ+ e giovni trans
Dopo aver dichiarato ai fan negli ultimi giorni che “ portare gioia alle persone queer” è uno dei motivi principali per cui si esibisce ancora dal vivo, Chappell Roan ha lanciato il Midwest Princess Project per sostenere i giovani trans e le comunità LGTBQ+. Il progetto sponsorizzato dal Catalyst Philanthropy Fund, si concentrerà sul sostegno alle organizzazioni che forniscono risorse ai giovani trans e sostengono le comunità LGBTQ+. La voce di Pink Pony Club ha dichiarato: “Sono così entusiasta di annunciare The Midwest Princess Project! Questi fondi saranno donati a organizzazioni straordinarie che avranno un impatto positivo sui giovani trans nelle loro comunità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
