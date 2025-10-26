Champions League periodo buio per il Liverpool | buone notizie per l’Inter in vista della sfida
Inter News 24 Champions League, continua il periodo di crisi per il di Arne Slot. Il tecnico commenta la quarta sconfitta consecutiva e il momento delicato. Il Liverpool vive un momento complicato, con una quarta sconfitta consecutiva in campionato che ha messo sotto pressione l’allenatore Arne Slot. Dopo il deludente risultato, il tecnico dei Reds ha espresso la sua frustrazione, commentando così la performance della sua squadra: « Penso che sia tra le mie sconfitte peggiori da quando sono qui, perché di solito quando siamo sotto 2-1, 3-1 o 1-0, reagiamo», ha detto Slot. Il tecnico ha evidenziato come la squadra abbia avuto difficoltà a reagire, contrariamente a quanto accaduto in altre partite in cui il Liverpool ha mostrato carattere, recuperando da situazioni simili. 🔗 Leggi su Internews24.com
