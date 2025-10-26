Challenger Amburgo 2025 | nella sfida dei 2007 Federico Cinà battuto da Engel
C’era curiosità per vedere il confronto tutto classe 2007 valido per la finale del Challenger di Amburgo, facente parte della categoria 50. A vincerlo è Justin Engel, che fa festeggiare il pubblico di casa battendo Federico Cinà con il punteggio di 7-5 7-6(4) in un’ora e mezza su un veloce indoor che si può realmente definire veloce. Si è trattato di un primo confronto che, stanti le attese che ci sono sui due, molto difficilmente sarà l’ultimo. Nei prossimi anni si parlerà sia dell’uno che dell’altro. Tanto attesa, la finale tra i due classe 2007, che peraltro viaggiano praticamente insieme in classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it
