Cessione Banca di San Marino | ipotesi corruzione e riciclaggio

Amministrazione infedele, corruzione privata e riciclaggio. Questi i reati per i quali sono in corso degli approfondimenti sulla caso della cessione mancata della Banca di San Marino per la quale nei giorni scorsi sono state arrestate tre persone, una delle quali si trova ai domiciliari. Degli approfondimenti in corso lo fa sapere il dirigente del tribunale Giovanni Canzio. "L’autorità giudiziaria – scrive – ricevuta la notizia di reato dall’Agenzia di Informazione finanziaria e dopo la costituzione di gruppo composto da più giudici inquirenti, ha avviato le indagini sulla procedura di cessione a una società estera della partecipazione di maggioranza di Banca di San Marino da parte di Ente Cassa Faetano ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cessione Banca di San Marino: ipotesi corruzione e riciclaggio

