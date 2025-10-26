Cessione Banca di San Marino | ipotesi corruzione e riciclaggio

Ilrestodelcarlino.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amministrazione infedele, corruzione privata e riciclaggio. Questi i reati per i quali sono in corso degli approfondimenti sulla caso della cessione mancata della Banca di San Marino per la quale nei giorni scorsi sono state arrestate tre persone, una delle quali si trova ai domiciliari. Degli approfondimenti in corso lo fa sapere il dirigente del tribunale Giovanni Canzio. "L’autorità giudiziaria – scrive – ricevuta la notizia di reato dall’Agenzia di Informazione finanziaria e dopo la costituzione di gruppo composto da più giudici inquirenti, ha avviato le indagini sulla procedura di cessione a una società estera della partecipazione di maggioranza di Banca di San Marino da parte di Ente Cassa Faetano ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cessione banca di san marino ipotesi corruzione e riciclaggio

© Ilrestodelcarlino.it - Cessione Banca di San Marino: ipotesi corruzione e riciclaggio

Altri contenuti sullo stesso argomento

cessione banca san marinoCessione Banca di San Marino: ipotesi corruzione e riciclaggio - Su questo, oltre che sul reato di amministrazione infedele, sta indagando il tribunale. Da ilrestodelcarlino.it

cessione banca san marinoSan Marino – “No” agli investitori bulgari, BSM: “Il diniego non ha alcun riflesso su liquidità e indici patrimoniali della banca” - Dopo l'Ente Cassa di Faetano, anche la stessa Banca di San Marino interviene a seguito della decisione di BCSM che ha negato il via libera ... Segnala libertas.sm

cessione banca san marinoCessione quote Banca di San Marino. Marito e moglie finiscono in carcere - Una maxi tangente è l’ipotesi che avrebbe portato all’arresto di tre persone a San Marino, nell’affare per l’acquisizione del pacchetto di quote di Banca di San Marino. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cessione Banca San Marino