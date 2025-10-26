Una banda di ladri ha preso di mira le attività sul lungomare di Cesenatico. È accaduto giovedì notte attorno a mezzanotte e mezza, quando la gang, utilizzando degli arnesi da scasso, ha tentato prima di forzare il portone del parrucchiere Enrico Candoli, ma senza riuscirci; tuttavia i ladri non si sono dati per vinti e si sono diretti nell’attività a fianco, il locale Pizza & Tacos, al numero 109 di viale Carducci, dove hanno impiegato un grimaldello per scassinare la serratura dell’ingresso. Una volta all’interno, mentre la banda faceva da palo per avvertire dell’eventuale presenza di forze dell’ordine, uno dei malfattori si è diretto al registratore di cassa sradicandolo dal bancone, per poi darsi alla fuga assieme ai compari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesenatico nel mirino dei ladri. Raid nei negozi sul lungomare