Cesena Basket 2005 una sconfitta amarissima | beffata nel finale da Riccione
Sconfitta amarissima sul parquet di casa per la Cesena Basket 2005 che pur giocando una gara decisamente sotto tono getta al vento una vittoria che aveva quasi in pugno con uno scellerato finale nel quale succede di tutto e di più ma a favore degli ospiti venuti dal mare. Riccione si presenta con. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
