Certosa dark | visita serale tra misteri e segreti nel cimitero monumentale di Bologna
Preparati a vivere un’esperienza fuori dal comune: una suggestiva camminata notturna tra i chiostri e le sale silenziose della Certosa, oggi patrimonio dell’umanità Unesco.Ma non lasciarti ingannare dal silenzio: tra queste mura si celano storie oscure, eventi inspiegabili e vicende criminali che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Approfondisci con queste news
#SIENA • Alla Certosa di Pontignano per una conferenza di alto livello sulla cooperazione tra Italia e Regno Unito. In una cornice d’eccezione, stiamo affrontando insieme ad ambasciatori, diplomatici ed esperti il futuro delle relazioni tra i due Paesi. - X Vai su X
Certosa e Museo Nazionale di San Martino - facebook.com Vai su Facebook
Weekend di cultura alla Certosa di Padula - La Certosa di San Lorenzo in Padula aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 2025, iniziativa promossa dal Consiglio d'Europa e coordinata in Italia dal Ministero della Cultura, con un doppio ... ansa.it scrive