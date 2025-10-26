Certezza Chiara Consonni | è bronzo nella Madison in coppia con Guazzini
Un bronzo che ha il sapore di grinta, sudore e voglia di non arrendersi mai. E il pianto liberatorio alla fine lo testimonia. Neanche una caduta impedisce a Chiara Consonni di confermarsi tra i grandi nomi del ciclismo su pista. La 26enne di Brembate Sopra è la solita garanzia, e sabato 25 ottobre, nella penultima giornata di gare ai mondiali di Santiago del Cile, ha conquistato il terzo gradino del podio nella Madison, in coppia con Vittoria Guazzini. Una specialità che a Parigi 2024 le aveva viste laurearsi campionesse olimpiche. Per le due ragazze è la seconda medaglia della rassegna, dopo l’oro conquistato giovedì con il quartetto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
