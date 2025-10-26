Finalmente una buona notizia! L'Associazione Nazionale Magistrati si schiera a favore della separazione delle carriere. Una pazzia? Non proprio, basta seguire la logica nel leggere le critiche delle toghe a Marina Berlusconi che in una lettera al Giornale ha preso una legittima e sacrosanta posizione sulla sentenza di Cassazione che mette la parola fine a 30 anni di insinuazioni sui rapporti tra Berlusconi e la mafia. Il commento del direttore, Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cerno spiazza tutti: l'Anm è per la separazione delle carriere. Lo dimostra l'attacco a Marina sulla sentenza Berlusconi