Cercansi volenterosi per fare l’Europa
Paolo Giacomin È sbagliato analizzare scenari internazionali guardando solo il proprio ombelico. Ma può essere utile a radiografare il sistema politico italiano. Per esempio, il discorso tenuto da Mario Draghi ricevendo il premio Princesa de Asturias, venerdì ad Oviedo, contiene passaggi divertenti se proiettati sui partiti italiani. Draghi per l’ Europa propone un " federalismo pragmatico " come l’unico possibile di questi tempi e da costruire con " coalizioni di volenterosi " attorno a interessi strategici. Come: "Paesi con settori tecnologici forti che concordano su un regime comune che consenta alle loro imprese di crescere rapidamente". 🔗 Leggi su Quotidiano.net