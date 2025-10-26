Cercano lì dentro Garlasco le indagini su Andrea Sempio a una possibile svolta

Un nuovo capitolo si apre nel complesso e ancora irrisolto mosaico del caso Garlasco. La procura di Brescia ha disposto una nuova e dettagliata richiesta di sequestro dei dispositivi informatici appartenenti all’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, e a due ex carabinieri, Silvio Sapone e Giuseppe Spoto, entrambi non indagati ma considerati figure chiave per ricostruire quanto accadde nel 2016 e nel 2017, quando il nome di Andrea Sempio venne archiviato per la prima volta. Una decisione che, oggi, gli inquirenti ipotizzano possa essere stata in qualche modo condizionata da denaro o pressioni esterne. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it