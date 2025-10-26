C’era anche lui Incidente stradale mortale auto giù dal ponte | 5 ragazzi a bordo Tornavano da una festa
Un urlo nella notte, fari che scompaiono nel buio e una corsa disperata: nessuno avrebbe mai pensato che quella serata si sarebbe trasformata in un incubo senza ritorno. Cosa è davvero successo su quella strada dove tutto sembrava normale fino a un istante prima? In tanti conoscevano Omar Masia, ragazzo solare di 25 anni cresciuto a Calangianus. Era figlio di uno stimato vigile del fuoco: la sua famiglia, un punto di riferimento per la piccola comunità. Sabato sera, insieme ad altri quattro amici, aveva deciso di raggiungere una festa privata nei dintorni di Tempio Pausania, in Gallura. Nessun presagio di ciò che sarebbe avvenuto pochi chilometri più avanti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Approfondisci con queste news
Dopo 75 giorni nel carcere di Fier in Albania, arrestato per un incidente stradale avvenuto ad agosto, il professore Michele D’Angelo, docente di Biologia all’Università dell’Aquila, è tornato in libertà su cauzione - facebook.com Vai su Facebook
?[19.10-17:30] #Asiago #Vicenza #incidente stradale alle 03:20 del 19.10.2025 automobile Peugeot 207 con a bordo 5 giovani carambola su aiuola. Il bilancio è di 3 morti, 2 feriti (1 in condizioni critiche). La nostra vicinanza alle famiglie. - X Vai su X