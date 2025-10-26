Centrosinistra Follini | Moderati sì ma con più coraggio se si vuole incidere
(Adnkronos) – "Ci deve pur essere qualche ragione se il centrosinistra fatica così tanto a guadagnare consensi sul versante moderato. E se i moderati a loro volta faticano così tanto ad affermare le loro ragioni nel campo dell’opposizione. L’argomento – lo so bene – rischia di essere perfino stucchevole per quante volte viene evocato e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Centrosinistra, Follini: "Moderati sì, ma con più coraggio se si vuole incidere" - "Ci deve pur essere qualche ragione se il centrosinistra fatica così tanto a guadagnare consensi sul versante moderato. Da reggiotv.it