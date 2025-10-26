"Il cuore della città in ostaggio da oltre un anno. Servono presidio e responsabilità". Furiosi i commercianti del centro storico di Savignano. Lanciano un appello forte e diretto alle istituzioni: "Il nostro centro è ostaggio di un gruppo ristretto di soggetti, perlopiù stranieri, privi di documenti, già segnalati e destinatari di provvedimenti di daspo urbano, che da oltre un anno stazionano quotidianamente nelle vie e nelle piazze, creando una situazione di degrado e insicurezza ". Gli esercenti descrivono una realtà quotidiana difficile: "Dall’alba fino a sera queste persone se ne stanno seduti a consumare sostanze, si ubriacano, disturbano cittadini e clienti, danneggiano arredi urbani, arrivando spesso a scontrarsi tra loro o minacciando fisicamente residenti e malcapitati passanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centro storico nel degrado. Commercianti furiosi