Centro storico nel degrado Commercianti furiosi
"Il cuore della città in ostaggio da oltre un anno. Servono presidio e responsabilità". Furiosi i commercianti del centro storico di Savignano. Lanciano un appello forte e diretto alle istituzioni: "Il nostro centro è ostaggio di un gruppo ristretto di soggetti, perlopiù stranieri, privi di documenti, già segnalati e destinatari di provvedimenti di daspo urbano, che da oltre un anno stazionano quotidianamente nelle vie e nelle piazze, creando una situazione di degrado e insicurezza ". Gli esercenti descrivono una realtà quotidiana difficile: "Dall’alba fino a sera queste persone se ne stanno seduti a consumare sostanze, si ubriacano, disturbano cittadini e clienti, danneggiano arredi urbani, arrivando spesso a scontrarsi tra loro o minacciando fisicamente residenti e malcapitati passanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Passeggiata di Fico nel centro storico: «Gli impresentabili? Sono andati altrove, noi abbiamo scelto una linea garantista» - facebook.com Vai su Facebook
Centro storico nel degrado. Commercianti furiosi - Savignano, la denuncia degli esercenti che chiedono controlli immediati: "Il cuore della città ostaggio di ubriachi e stranieri privi di documenti". Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Ghetto, allarme degrado: l’appello dei commercianti - Inizia così lo sfogo sui soc ... Secondo civonline.it
Moria di negozi in centro. Nasce ’Comitato di tutela’ per arginare le chiusure - Ippaso, direttore Confesercenti, sta creando un gruppo di commercianti per l’emergenza. Lo riporta msn.com