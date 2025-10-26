Centro culturale algerino C’è il taglio del nastro
CITTÀ DI CASTELLO - Per la comunità algerina quello di ieri è "un evento storico perché inauguriamo a Città di Castello il primo centro culturale algerino in Italia, un luogo importante per la comunità che vi risiede". La cerimonia di apertura della sede in via Bracco (quartiere La Tina) si è svolta sotto la supervisione del consigliere responsabile degli Affari culturali presso l’Ambasciata di Algeria a Roma, Osama Ashouri che ha partecipato insieme ai rappresentanti delle autorità locali guidate dal sindaco Luca Secondi, a personaggi culturali, mediatori, rappresentanti delle forze dell’ordine e tante persone della comunità residente a Città di Castello, in un clima di festa che ha evidenziato "la profondità dei legami umanitari e culturali tra i due paesi". 🔗 Leggi su Lanazione.it
